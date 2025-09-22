La prensa argentina elogia a Carlos Palacios tras el partido con Boca

A pesar de que se decía que a Carlos Palacios le costaría caro todas las polémicas protagonizadas este 2025 en Boca Juniors, y que saldría de la titularidad, no fue así. El chileno fue ratificado por el técnico Miguel Ángel Russo en la oncena ante Central Córdoba en La Bombonera.

La "Joya" fue estelar en el vibrante empate a 2 y recibió buenos comentarios por parte de la exigente prensa trasandina.

Por ejemplo, Bolavip Argentina le colocó un 6.0 al ex seleccionado nacional y resaltó que mostró una buena actitud en el conjunto boquense.

"Gravitó muy poco en el último tercio de la cancha, pero aprobó. Sin embargo, no está siendo el de los primeros partidos con la camiseta de Boca, la paciencia del hincha empieza a terminarse, aunque la actitud sí la tuvo", sostuvo el citado medio.

En tanto, el sitio partidario Planeta Boca le puso un 6.0 y escribió que fue "de mayor a menor. Muy buen primer tiempo, en donde ofreció movilidad y juego. Luego, se cansó y le terminó costando el encuentro".

PURANOTICIA