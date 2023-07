La potente crítica de Quinteros a Benegas y Lezcano: "No pudieron llegar al nivel de Lucero"

Para nadie es un misterio que uno de los principales problemas que ha tenido Colo-Colo en la presente temporada es la falta de concreción en el arco contrario, donde ninguno de los refuerzos ha logrado suplir al argentino Juan Martín Lucero, goleador del cuadro popular la temporada pasada, quien tuvo una polémica salida a Fortaleza.

La sombra del argentino sigue pesando en Macul y este viernes en conferencia de prensa, el técnico Gustavo Quinteros volvió a lamentar su partida y de paso, planteó una potente crítica contra dos de los atacantes que llegaron para esta campaña: Darío Lezcano y Leandro Benegas.

"El tema de la ida de Lucero no la teníamos prevista ni nosotros ni el club. En ese momento salimos a buscar un reemplazante y hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero. No pudo y es ahí donde tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado", subrayó el entrenador.

En la misma línea, planteó que jugar en el 'cacique' "no es fácil. No cualquier jugador viene, juega y la rompe. No es así. Hay muchos que han llegado y les ha ido bien en otros equipos y cuando vienen a Colo-Colo les cuesta, porque acá hay competencia. Hoy están jugando chicos jóvenes que me pone muy contento".

Respecto a las constantes rotaciones entre Brayan Cortés y Fernando de Paul en el arco "albo", el DT explicó que "como hay más de once jugadores capacitados y que merecen jugar, es bueno ir rotando en algunas posiciones para que todos estén motivados. En el caso de los arqueros lo repito, cualquier que ataje de los dos me deja muy tranquilo y al equipo le dan mucha seguridad".

Por último, se refirió al choque que tendrán este sábado ante Huachipato, agendado para las 17:30 horas, y donde el combinado de Macul intentará quedarse con los tres puntos para no seguir perdiendo terreno en la lucha por el título.

"Es un partido importantísimo. Quedan menos partidos de acá hasta fin de año para poder alcanzar la meta. Hay muchos equipos que están con posibilidades, si bien Cobresal está sacando más puntos, futbolísticamente no veo un equipo candidato", sostuvo.

