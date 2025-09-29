La lluvia postergó el estreno de Nicolás Jarry en el Challenger de Villena en España

Nicolás Jarry (111° del ranking ATP) vio frustrado su debut de este lunes en el Challenger de Villena, su primer torneo tras un mes sin competencia después de su eliminación en primera ronda del US Open.

El chileno debía enfrentar al alemán Tom Gentzsch (286°) a eso de las 11:00 horas, pero las intensas precipitaciones que cayeron durante toda la jornada en la localidad española obligaron a reprogramar varios duelos, incluido el choque entre el "Príncipe" y el germano.

Finalmente, el estreno de "Nico", segundo sembrado del certamen hispano, fue agendado para este martes en el tercer turno de la Pista Carlos Alcaraz, por lo que saltará a la cancha alrededor de las 09:30 horas.

Cabe recordar que en caso de vencer al teutón, Jarry desafiará en segunda fase al ganador del cruce entre el belga Kimmer Coppejans (186°) y el búlgaro Dimitar Kuzmanov (265°).

