La Liguilla de Ascenso en marcha: ANFP adelanta tarea a espera del fallo de tribunal de penalidades

Tras la coronación de Universidad de Concepción como campeón, en la Liga del Ascenso falta por definir el segundo equipo que ascenderá este año.

Siete son los equipos que se jugarán esa opción, pero aún no está definido cuál será el que deberá enfrentar al ganador de las primeras confrontaciones: Copiapó o Cobreloa.

Ello porque se debe esperar la resolución del Tribunal de Penalidades de la ANFP sobre el caso Santiago Morning-Esteban Paredes. Si se le quitan los puntos a lo bohemios por haber tenido al ex goleador en la banca como integrante del cuerpo técnico sin estar habilitado para ello, estos irían a Cobreloa y, por ende, el cuadro minero se quedaría como segundo en la tabla y jugaría directamente la final del ascenso.

En caso contrario, el segundo sería Copiapó.

El que no sea segundo, deberá jugar con Santiago Wanderers.

Pero mientras todo eso se resuelve, en la ANFP adelantaron tarea y dieron a conocer las fechas de los partidos de ida y vuelta de las dos llaves que ya están confirmadas.

Así, Deportes Antofagasta definirá de local ante Deportes Concepción, mientras que Rangers irá a buscar su clasificación a semifinales como forastero ante San Marcos de Arica.

Los encuentros de ida, que se disputarán en Concepción y Talca, se jugarán el martes 18 de noviembre a las 18 horas (Deportes Concepción-Deportes Antofagasta) y las 20.30 horas (Rangers-San Marcos de Arica), mientras que, los partidos de vuelta irán en simultáneo el domingo 23.

