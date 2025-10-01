La fuerte autocrítica de Juan Francisco Rossel tras dura derrota de la Roja Sub 20 ante Japón

Después de debutar el pasado sábado con un triunfo ante Nueva Zelanda, la Selección chilena Sub 20 sufrió un duro golpe en su segundo partido por el Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país. La Roja cayó por 2-0 frente a Japón en el Estadio Nacional y se enredó en su objetivo de clasificar a octavos de final de la cita planetaria.

Juan Francisco Rossel, capitán y quien fue el goleador del equipo en el último Sudamericano, realizó una fuerte autocrítica, debido a que en este certamen todavía no logra convertir un gol, pese a que ante el elenco nipón tuvo chances y no pudo concretar.

"Gran parte del resultado pasa por mí también, me erré hartas chances de gol la verdad, estoy muy frustrado, le pido disculpas a la gente, al equipo gracias por apoyarme", reconoció el atacante de Universidad Católica a DSports.

"Tengo claro que el delantero pasa por momentos. En la selección trabajamos con psicólogos, con coaches. Estamos bien protegidos. Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol. Estoy seguro que con Egipto voy a arreglar", añadió.

Además, contó cómo quedó el camarín de la Roja tras la caída frente a los asiáticos:: "Depende de nosotros todavía. Estamos muy tranquilos. Tenemos que sacarnos lo de Japón. Pero con Egipto estoy seguro que vamos a clasificar a octavos".

PURANOTICIA