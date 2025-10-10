La fuerte autocrítica de Gary Medel pese a triunfo de Universidad Católica: "No tuvimos la pelota en ningún momento"

Universidad Católica derrotó por un ajustado 1-0 a Ñublense en el Claro Arena, en partido pendiente por el Campeonato Nacional, y se ubicó en el segundo lugar de la tabla, con la ilusión de clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026.

Pese a la victoria, Gary Medel, referente del cuadro cruzado, no quedó conforme con el juego mostrado y realizó una sorpresiva y potente autocrítica.

"Contento por el triunfo, pero en el juego en sí, una mierda, porque no pudimos presionar en todo el partido con un jugador más. No tuvimos la pelota en ningún momento, ellos tuvieron más la posesión que nosotros. Generaron bastante, entonces tenemos que mejorar eso mucho", expresó el "Pitbull".

Eso sí, resaltó: "Estamos en una racha muy positiva, muy buena, que nos sirve bastante. Cinco victorias al hilo y esperemos seguir de la misma forma. Uno como jugador mayor está para ayudar y dar tranquilidad a los más jóvenes".

El ex seleccionado recibió una amarilla, por lo que se perderá el próximo partido ante Everton por acumulación de tarjetas. Frente a esto, sostuvo: "No tenía idea, juego al límite y no me entero de nada. Obviamente por mí estaría jugando otro partido, pero si no estoy yo, otro compañero lo va a hacer de la mejor forma posible".

PURANOTICIA