La evaluación de la prensa Argentina a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario ante Racing

Vicente Pizarro comienza a ser protagonista en Rosario Central. El volante chileno dio una asistencia en el triunfo por 2-1 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Al igual que el fin de semana ante Belgrano, el ex mediocampista de Colo-Colo fue titular, estuvo todo el partido en el campo y esta vez participó en el primer gol, cuando a los 24' dio un pase para un golazo de Ángel Di María. La victoria la completó Alejo Vélez (35'), mientras que Adrián Martínez descontó.

Tras la victoria, la siempre exigente prensa argentina evaluó la actuación del nacional. El diario La Capital de Rosario lo calificó con un 5.5 y escribió: "Elevó bastante su nivel. Tanto con las pelota en los pies triangulando en el primer gol como en la marca siendo una rueda de auxilio de (Franco) Ibarra".

En tanto, Canal 3 de Rosario, sostuvo: "Poca participación tanto en defensa como en ataque. Le está costando la adaptación".

