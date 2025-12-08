La euforia contenida de Patricio Almedra por el ascenso de Deportes Concepción

Deportes Concepción logró un épico retorno a la Primera División tras vencer por 3-2 a Cobreloa en la final de la liguilla de promoción, imponiéndose por un global de 4-3 y desatando la euforia en todo el plantel del León de Collao.

Sin embargo, uno de los protagonistas no pudo acompañar la celebración en el estadio Zorros del Desierto: el director técnico Patricio Almedra, quien se encontraba suspendido y debió seguir el encuentro desde la habitación del hotel de concentración.

Lejos de desanimarse, el estratego compartió su alegría con sus seguidores a través de un video en redes sociales, donde expresó: “Vamos, lo ganamos, eso muchachos y el de arriba lo hizo, cumplieron con el corazón y el de arriba cumple su palabra. ¡Qué tarotista! Me da lo mismo, si Dios tiene el poder, vamos 'Conce'”.

Almedra agregó con entusiasmo: “Estoy desesperado aquí adentro, vamos a celebrar, papá. Mañana todos en la plaza, a las seis de la tarde. ¡Vamos León, qué lindo! Déjenme compartirlo con alguien, si estoy amarrado dentro de esta pieza”.

El técnico cerró su mensaje destacando la conexión con su equipo y la afición: “Necesito compartir esta alegría, los quiero a todos los morados. ¡Vamos leones!”.

Así, el regreso de Deportes Concepción a la máxima categoría del fútbol chileno no solo fue celebrado en el estadio, sino también con un emotivo festejo a distancia de quien lideró la campaña desde el banco, convirtiendo la histórica jornada en un momento inolvidable para la institución y sus hinchas.

