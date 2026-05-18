“La enemistad con la gente me la busqué solo”: la sincera autocrítica de Javier Correa tras brillar en la goleada de Colo-Colo

Colo-Colo goleó por 6-2 a Ñublense en el estadio Monumental, en duelo válido por la 12ª fecha del Campeonato Nacional 2026, resultado que le permitió al Cacique mantenerse como exclusivo líder del torneo.

Una de las grandes figuras de la contundente victoria alba fue el delantero argentino Javier Correa, quien anotó un doblete y, tras el encuentro, aprovechó de realizar una autocrítica respecto a la relación que llegó a tensionarse con los hinchas colocolinos en semanas anteriores.

En conversación con los medios en la zona mixta del recinto de Macul, el atacante reconoció sus errores y asumió responsabilidad por algunos episodios que generaron molestia entre los fanáticos.

"La enemistad con la gente me la busqué solo, porque soy calentón y cabeza dura a veces", comenzó diciendo el delantero argentino.

El trasandino también se refirió a los gestos que realizó anteriormente hacia la hinchada y aseguró que entiende que no debió involucrarse en ese tipo de situaciones.

"No tengo que hacer esas cosas (mandar a callar después de hacer un gol), soy uno de los más grandes, no tengo que entrar en ese roce y siempre respetar a la institución y la gente", añadió.

Finalmente, Correa tuvo palabras de agradecimiento para los seguidores del conjunto albo, destacando el permanente respaldo que reciben tanto de local como de visita.

"La gente es impresionante, siempre viene. Agradecerle siempre el cariño y cómo nos tratan. Nosotros tratamos de devolver a los hinchas algo de lo que gastan y del tiempo que se toman para venir a vernos", cerró el atacante.

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