Golpe para Tabilo: se queda sin siembra en Roland Garros tras la nueva actualización del ranking ATP

Terminó el Masters 1000 de Roma y la ATP actualizó nuevamente el ranking mundial, con noticias poco alentadoras para los principales tenistas chilenos del circuito.

Alejandro Tabilo se mantiene como la primera raqueta nacional y conservó el puesto 35 del escalafón. Sin embargo, el balance dejó un sabor amargo para el chileno, ya que la semana pasada, tras alcanzar las semifinales del Challenger 175 de Valencia, aparecía en el lugar 33 del ranking en vivo, posición que le permitía ser cabeza de serie en Roland Garros. No obstante, a "Jano" solo le contabilizaron los 30 puntos obtenidos en Roma, por lo que finalmente no será sembrado en el major parisino y deberá esperar una baja antes del sorteo para ingresar como preclasificado.

Por su parte, Cristian Garin sufrió una importante caída luego de no defender el título en el Challenger de Oeiras IV. El nacional retrocedió 12 posiciones y quedó ubicado en el puesto 116 del ranking ATP.

Tomás Barrios también cedió terreno, perdiendo un casillero para instalarse en el lugar 135, mientras que Nicolás Jarry continúa en descenso y bajó nueve puestos, quedando 182 del mundo.

En cuanto al top ten, el italiano Jannik Sinner amplió su ventaja en la cima tras coronarse campeón en Roma. El español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio de una clasificación que también tuvo como novedades el ascenso del ruso Daniil Medvedev, quien subió del noveno al séptimo lugar, y el regreso del kazajo Alexander Bublik al décimo puesto.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 14.700 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 11.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.705 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.060 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.030 (0)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (+2)

8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (-1)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.665 (-1)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.230 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

35° Alejandro Tabilo 1.278 (0)

116° Cristian Garin 552 (-12)

135° Tomás Barrios 450 (-1)

182° Nicolás Jarry 326 (-9)

295° Matías Soto 179 (-4)

670° Nicolás Villalón 51 (+3)

685° Daniel Núñez 49 (-24)

719° Benjamín Torrealba 44 (-7)

970° Bastián Malla 20 (-7)

PURANOTICIA