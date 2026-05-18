¿Adiós a Dinamarca? Darío Osorio anuncia que está listo para dar el salto en Europa tras el interés de la Premier League

Darío Osorio podría haber vivido sus últimos meses defendiendo la camiseta del FC Midtjylland. Luego del cierre de la temporada en Dinamarca, el joven delantero chileno dejó entrever la posibilidad de abandonar el club y reconoció públicamente que siente estar preparado para asumir un desafío mayor en su carrera.

En conversación con Campo DK, el seleccionado nacional aseguró que ve con buenos ojos dar un nuevo salto futbolístico de cara a la próxima campaña, aunque aclaró que todavía no ha sostenido conversaciones formales con la dirigencia del conjunto danés.

"Sí, me gustaría tener la oportunidad. Me siento preparado. Y me gustaría dar el siguiente paso en mi carrera. Aún no he hablado con ellos (la dirigencia), más adelante nos sentaremos a hablar y a analizar qué es lo mejor", reconoció el ex Universidad de Chile en conversación con Campo DK.

El atacante formado en la U insistió en que atraviesa un momento importante en su desarrollo profesional y reiteró su intención de continuar creciendo en el fútbol europeo.

"Me siento preparado y quiero dar el siguiente paso en mi carrera. Pero todavía no he hablado con ellos al respecto y tampoco conozco sus planes", añadió el oriundo de Hijuelas.

Además de referirse a su futuro, Osorio también tuvo palabras para los hinchas del FC Midtjylland ante una eventual despedida del club escandinavo, destacando el cariño y la experiencia vivida durante su etapa en Dinamarca.

"Quiero que me recuerden por sonreír y reír, por pasarlo bien aquí y, sobre todo, por disfrutarlo más que nada", expresó.

Cabe consignar que durante los últimos días el nombre del atacante chileno ha sido vinculado con diversos clubes de la Premier League inglesa. Entre los equipos interesados aparecerían Bournemouth, Crystal Palace y Everton, instituciones que seguirían de cerca el presente del futbolista nacional tras su positiva temporada en el fútbol danés.

PURANOTICIA