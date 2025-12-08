La dura crítica trasandina: Importante medio de Argentina hizo eco del decepcionante cierre de Colo Colo

La derrota ante Audax Italiano que dejó a Colo Colo fuera de toda competencia internacional para la temporada 2026 no solo repercutió en Chile, sino también en Argentina, donde un importante medio hizo eco de la desastrosa campaña del Cacique.

"Increíble: el gigante sudamericano que se quedará sin copas en 2026", tituló diario Olé, que comparó la situación del cuadro popular con la del poderoso River Plate, que no pudo meterse en Copa Libertadores.

En la publicación detallaron que "el presente del Albo es como mínimo dramático: con el torneo ya terminado, la tabla del fútbol de Chile lo ubica en la octava posición, afuera de la clasificación a las copas. En el país trasandino tienen 7 cupos Conmebol por tabla: los dos primeros a fase de grupos de Libertadores, el tercero a playoffs y del cuarto al séptimo van a Sudamericana. Y el 8°, bueno... a ver el año que viene".

Con respecto al cierre de año, desde el portal apuntaron que "en el año de su Centenario, las últimas dos fechas pusieron al Cacique a mirar la TV esperando resultados ajenos, porque su propia impericia a lo largo de todo el año lo llevó a dejar de depender de sí mismo antes de la cuenta".

"A mitad de año, ya habían rodado cabezas en Pedrero: Jorge Almirón, que había llegado al Albo tras su salida de Boca, había rescindido de mutuo acuerdo con el club en agosto tras una primera mitad de año bastante floja. El equipo de Arturo Vidal, quedó último en su grupo de Libertadores, eliminado en grupos de Copa Chile y en medio de una racha de resultados lamentable", complementaron.

Por último, señalaron que si bien el sucesor de Almirón, Fernando Ortiz, cosechó algunos triunfos "tampoco logró nada. Tras perder la final de Supercopa ante la U por 3 a 0, siguió sin levantar cabeza, perdió los últimos dos partidos que eran clave y terminó quedándose con las manos vacías para 2026; ¿lo bueno? Ahora podrá enfocarse de lleno en el ámbito local, pensando en 2027".

