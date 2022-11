La desazón de Gustavo Costas en su adiós de Palestino: "Me voy en deuda"

Una jornada bastante emotiva se vivió esta tarde en La Cisterna, donde Palestino se despidió del técnico Gustavo Costas, quien dejará el club para hacerse cargo de la Selección de Bolivia.

Pero al margen de la alegría por la victoria por 5-0 ante Huachipato que dejó a los "árabes" cerca de clasificar a Copa Sudamericana, a falta de conocer los resultados del resto de la fecha, el argentino no ocultó su desazón por no haber conseguido mejores resultados.

En esa misma línea, si bien agradeció a sus dirigidos el esfuerzo de la campaña, remarcó que "podíamos haber llegado más lejos todavía, pero tuvimos muchos lesionados que nos costó reemplazar. Fue un final muy lindo en nuestra cancha y con nuestra gente".

Asimismo, aseguró que el paso a Sudamericana "era nuestro tercer objetivo", argumentando que "siempre pensamos en llevar a Palestino a lo más alto y tengo esa bronca todavía".

"La verdad que me voy en deuda porque quería dejar a Palestino más arriba todavía. Teníamos las herramientas, pero nunca pensé que se nos iban a caer nueve jugadores seguidos", complementó el entrenador trasandino.

Por último, Costas se refirió al castigo pendiente contra Deportes Antofagasta por el duelo no disputado a mediados de octubre y que de ratificarse el fallo en primera instancia, pondría a los "baisanos" nuevamente en el plano internacional.

"Nacimos en Sudamérica y sabemos que estas cosas pasan. Todavía no me voy. Tengo pasajes a Bolivia para el 12 de noviembre y tengo que esperar esta semana. Esperemos que esta semana se decida lo más rápido posible, si hay que jugar o no", puntualizó.

