La crítica de un ex Betis a Manuel Pellegrini: "No me dio ni media oportunidad"

El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo sigue con su pretemporada en Inglaterra, donde disputará unos partidos amistosos y con un plantel que ha visto algunas salidas.



Una de ellas es la del portero Dani Martín, tercer arquero del cuadro verdiblanco y quien partió al Andorra FC, donde ya fue presentado. Fue ahí que el golero lanzó una crítica a Pellegrini por no darle oportunidades para jugar en el elenco sevillano.



"A nivel mental, no jugar, es complicado. Estar un año sin jugar es muy difícil y más cuando no tienes ni la oportunidad de entrar algún día", expresó el meta.



"No es lo mismo estar bien y competir, que no te den ni media oportunidad. Por eso esta temporada me gustaría estar bien. Es complicado después de un año sin jugar y por eso es importante volver a coger sensaciones", añadió.



Consignar que la salida de Dani Martín le permitió al Betis liberar salario para poder oficializar los fichajes de Marc Roca y Héctor Bellerín.

