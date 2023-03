La crítica de Mayne-Nicholls al nuevo formato de Copa Chile: "No me parece justo"

La noche del jueves se realizó el sorteo de la Copa Chile 2023, certamen que tendrá nuevo formato y que no dejó para nada de contento a Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP y actual propietario de Trasandino de Los Andes.

Es que el otrora timonel del organismo de Quilín criticó el nuevo formato de la competencia y apuntó a las bases del torneo, considerándolas graves e injustas.

"Me entusiasmó este nuevo formato de la Copa Chile. Encuentro brillante que integremos a todo el país. Quise averiguar un poco más, me fui al título 16 de las bases, donde hablan del sistema del campeonato, vi el artículo 78 y me preocupé", explicó el ex funcionario FIFA a través de sus redes sociales.

"Ahí queda claramente establecido que será todo a partido único y que el equipo local sea el de mayor categoría en el ranking histórico de Copa Chile. Siempre será de local el equipo de Primera División, no me parece justo", añadió.

En esa misma línea, enfatizó en el artículo 67, el cual se refiere a las recaudaciones de los partidos, que según Mayne-Nicholls, en su totalidad irán al conjunto local: "Lo dije hace 10 años atrás, no me gusta que los ricos se hagan más ricos a costa de los que tienen menos".

"Creo que el director de la Federación de Fútbol de Chile aún está a tiempo de enmendar estos dos errores, ya que son una injusticia deportiva y económica que nos trae la Copa Chile”, completó.

PURANOTICIA