La crítica de Juvenal Olmos a Fernando de Paul: "Hay arqueros que están hechos para ser segundos"

Con la goleada sufrida por 4-1 en el clásico ante Universidad Católica en el estadio Monumental, Colo-Colo profundizó su mal momento.

Uno de los más apuntados en la contundente derrota de los albos fue el portero Fernando de Paul, quien fue gran responsable en tres de los cuatro tantos recibidos, por lo que varios hinchas cuestionaron la partida de Brayan Cortés a Peñarol de Uruguay.

Uno de los que se sumó a las críticas hacia el "Tuto" fue Juvenal Olmos. El ex entrenador de la Selección chilena y de Universidad Católica, en su rol actual de comentarista en TNT Sports, aseguró que el argentino-chileno no está para ser arquero de un club grande.

"Uno de los puntos negros de esta directiva es haber sacado a Cortés. Quedó como uno de Colo-Colo y tal vez no todos están hechos para ser uno. Hay arqueros que están hechos para ser segundos. Parecen primeros, pero son segundos”, comenzó diciendo el otrora DT.

"Cuando les toca ser primeros, con todo lo que significa ser el arquero titular de Colo-Colo, algo ocurre", añadió Olmos.

