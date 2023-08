La confesión de Charles Aránguiz sobre su presencia en la Roja: "Sinceramente, no me veo hoy por hoy"

Poco menos de un mes resta para el inicio de las Clasificatorias al Mundial de 2026, y en el ambiente futbolístico ya empiezan a sonar algunos nombres que podrían estar en la nómina de la Selección nacional para los choques con Uruguay y Colombia.

Uno de ellos es el de Charles Aránguiz. El volante dejó atrás una grave lesión que lo alejó de las canchas durante ocho meses, tomando cada vez más protagonismo en Internacional de Porto Alegre, cuadro al cual llegó luego de un extenso paso por Bayer Leverkusen.

A pesar de su gran presente en el elenco gaúcho, el mediocampista confesó en diálogo con AS Chile que no está muy seguro de su formará parte del grupo que afrontará al camino a la cita planetaria que se disputará en Norteamérica.

"Sinceramente, no me veo hoy por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me da el técnico, pero me falta mucho todavía", admitió el formado en Cobreloa.

Asimismo, el "Príncipe" descartó haber tenido una charla con el entrenador Eduardo Berizzo, asegurando que "con el cuerpo técnico de la Selección no he hablado nada".

Sobre su actualidad en el elenco "Colorado", remarcó que "me he sentido bien. Estoy sumando minutos. Estuve bastante tiempo fuera, así que estoy tratando de aprovechar las oportunidades que me da el técnico. Y los minutos que sean, lucharlos. Iré día a día tratando de mejorar y de jugar lo que técnico crea que puedo jugar".

