La Cisterna hace historia: su estadio recibe por primera vez un duelo internacional con Palestino en la Sudamericana

Un hito sin precedentes vivirá el estadio Municipal de La Cisterna cuando albergue su primer compromiso de carácter internacional. La cita deportiva está programada para el próximo martes 14 de abril, jornada en la que Palestino actuará como local frente a Montevideo City Torque de Uruguay.

A raíz de este importante salto para la infraestructura deportiva en la presente edición de la Copa Sudamericana, el alcalde de la popular comuna, Joel Olmos, valoró la evolución que ha experimentado el recinto.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la autoridad local manifestó sus sensaciones frente al evento: "No es solo un partido; es nuestra casa abriendo sus puertas al continente americano. El mejor fútbol internacional llega hasta el corazón de La Cisterna y el orgullo se siente en cada rincón de nuestro territorio".

En la misma línea, el edil profundizó sobre la alianza con la institución deportiva y el significado de albergar este certamen. "Es un reconocimiento a un recinto que ha crecido y que hoy se sitúa en la élite, gracias al trabajo colaborativo con este querido club. Palestino no solo representa a la colonia en Chile, sino que a todo un pueblo, y para nosotros es un honor ser su base de operaciones en este desafío", complementó.

Para cerrar su mensaje, Olmos hizo un llamado a los vecinos y simpatizantes para acompañar al equipo en esta trascendental jornada copera: "Los invitamos a ser parte de esta historia, a sentir orgullo por nuestra identidad y a vibrar con este hito que nos pertenece a todos. ¡Vamos Palestino! ¡Vamos La Cisterna!".

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