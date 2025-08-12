La celebración de Juan Tagle por la aprobación de la inauguración del Claro Arena: "Nuestra nueva casa"

Se acaba la espera de Universidad Católica y sus fanáticos por el Claro Arena. El lunes el cuadro cruzado dio a conocer, a través de un comunicado, que finalmente recibió la aprobación de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes para inaugurar el renovado estadio San Carlos de Apoquindo.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la UC, Juan Tagle, mandó un mensaje a los hinchas para celebrar la autorización del recinto.

"Hoy hemos recibido, después de mucho trabajo y esfuerzo, la recepción municipal final de nuestra nueva casa", comenzó diciendo el timonel del conjunto de la franja.

"Ha sido un proceso extenso y complejo, pero que finalmente llega a buen puerto. Hemos contado con el apoyo de mucha gente para lograr este hito, que nos permite decir con seguridad que nuestra nueva casa será estrenada la próxima fecha de local ante Unión Española, el 23 de agosto", añadió.

Por último, agregó: "Haremos unos eventos previos de prueba que iremos informando".

PURANOTICIA