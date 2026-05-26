Garin volvió a Roland Garros con partido para el olvido ante el 18 del mundo

Después de cuatro años, Cristian Garin volvió a disputar el cuadro principal de Roland Garros, aunque su regreso al Grand Slam parisino terminó con una dura eliminación en primera ronda.

El chileno, actual 114° del ranking ATP, cayó ante el promisorio estadounidense Learner Tien por parciales de 6-0, 2-6, 6-0 y 6-2, tras una hora y 51 minutos de un encuentro marcado por los altibajos del nacional.

En la previa, el desafío ya aparecía complejo para el “Tanque”, considerando el buen momento del zurdo norteamericano, reciente campeón del ATP 250 de Ginebra. Sin embargo, Tien no necesitó desplegar un tenis brillante para imponerse con claridad ante un Garin errático y con numerosos errores no forzados.

El partido comenzó de manera desastrosa para el chileno. En el primer set apenas consiguió ganar cinco puntos y cedió tres veces su servicio, recibiendo un categórico 6-0.

No obstante, en el segundo parcial “Gago” reaccionó y elevó considerablemente su nivel, especialmente con el saque. El ariqueño consiguió un quiebre de entrada, tomó confianza y se mantuvo sólido con su servicio. Luego logró una nueva ruptura en el quinto juego y cerró el set con autoridad por 6-2.

La recuperación, sin embargo, fue solo momentánea. En el tercer episodio, Garin volvió a mostrar un rendimiento muy bajo y el estadounidense aprovechó cada error del chileno para dominar sin mayores complicaciones. Tien nuevamente le propinó un contundente 6-0.

En el cuarto set, el panorama no cambió para el nacional. El estadounidense quebró en el cuarto y octavo game para sellar definitivamente la victoria y avanzar a la siguiente ronda del major parisino.

Con este resultado, Learner Tien se tomó revancha de la derrota sufrida ante Garin en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells 2023, cuando el estadounidense tenía apenas 17 años.

Por su parte, Cristian Garin sumó su cuarta derrota consecutiva, luego de caer en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma ante Alejandro Davidovich Fokina, en su debut en el Challenger de Oeiras IV frente al argentino Lautaro Midón y en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Hamburgo ante el alemán Henri Squire.

PURANOTICIA