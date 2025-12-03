La advertencia de Pellegrini a la directiva del Betis por el mercado de transferencia

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, se refirió al mercado de transferencias del verano europeo y le envió un potente mensaje a la dirigencia pensando en la búsqueda de incorporaciones para el equipo.

En rueda de prensa con miras al duelo del miércoles ante Torrent CF por Copa del Rey, el "Ingeniero" comentó "no estamos pensando en que se abra una apertura ahora para traer jugadores. Creo que el plantel está respondiendo dentro de lo que estamos haciendo. Una cosa es tener la capacidad de traer un refuerzo y otra es traer un nombre nuevo, que hay una diferencia muy importante".

En la misma línea, el chileno aclaró que "estamos centrados primero en terminar de aquí a diciembre y ya veremos después cómo se analiza un mercado que se abre, por supuesto. Pero no creo que sea prioridad para nosotros en la medida que no sea un refuerzo de categoría".

Por otra parte, el estratego destacó las buenas sensaciones que dejó la victoria en el derbi contra Sevilla. "Lo disfrutamos más porque vemos la alegría de toda la hinchada que tenemos nosotros detrás y eso es una responsabilidad muy grande, con tanta gente pendiente de ese partido", sostuvo.

Asimismo, planteó que "son tres puntos iguales por el lado matemático. Por el lado emocional, por supuesto que para la gente es un gran triunfo. Así que lo disfrutamos en su momento, con la alegría que corresponde, pero esto es presente y hay que, como digo, pensar ya en lo que viene y no en lo que pasó".

Por último, al ser consultado por posibles rotaciones en el once inicial para el encuentro de este miércoles, el DT puntualizó que "si uno cree o piensa que el partido antes de jugarlo es fácil y que hay que pensar en el partido siguiente, es el peor error que se puede cometer como técnico. El partido hay que ganarlo en el campo de juego los 90 minutos, y una vez que pasa ese partido, se piensa en el partido siguiente. Así que las rotaciones las hacemos normalmente, tenemos un plantel que es el responsable de seguir siendo un equipo competitivo en las tres competiciones en las que estamos".

