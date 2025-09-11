La advertencia del Delegado Presidencial a alcalde de Independencia por Supercopa: "Están las condiciones para jugar"

Si hay alguien que se opone tajantemente a la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile este domingo en el estadio Santa Laura, ese es el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

De hecho, en un intento por frenar la definición entre albos y azules, la autoridad comunal paralizó el miércoles las obras en el reducto de Plaza Chacabuco y en diálogo con radio Bío Bío expresó que "las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización".

Frente a esto, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, salió al paso y le respondió a Iglesias, al recalcar que "están las condiciones para jugar la Supercopa".

Además, advirtió que si el Superclásico no se juega por el retraso de las obras, el alcalde también le deberá explicaciones a Unión Española.

"Si esa decisión del alcalde supone que no se puede jugar el día domingo, bueno, entonces tampoco va a poder jugar el día sábado Unión Española con Audax Italiano, porque me imagino que ha establecido alguna medida de restricción respecto del estadio en su conjunto", sentenció.

