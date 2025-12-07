Kuscevic presencia desde la banca la derrota que sella el descenso de Fortaleza en Brasil

Fortaleza había comenzado ilusionándose con la permanencia luego del gol de Breno Lopes, pero el panorama cambió abruptamente entre el cierre del primer tiempo y el inicio del complemento. Álvaro Montoro (45+5') igualó para Botafogo y Arthur Cabral (48') dio vuelta el partido, dejando en jaque al elenco tricolor.

Aun así, Adam Bareiro (58') mantuvo viva la esperanza marcando el 2-2 desde el punto penal, un resultado que, por algunos minutos, salvaba al equipo del estado de Ceará, ya que superaba a Internacional de Porto Alegre por diferencia de goles pese a estar igualados en puntaje.

Pero el final fue devastador. Inter anotó ante RB Bragantino, complicando aún más el escenario para Fortaleza, que necesitaba sí o sí ganar. En el tramo final, Botafogo terminó de sentenciar la historia a través de Fernando Marcal (84') y Mateo Ponte (90+5'), sellando el 4-2 que decretó el descenso del León del Pici, ubicado en el 18° puesto con 43 puntos, a solo uno de la salvación.

Con el golpe consumado, queda por dilucidarse qué ocurrirá con Kuscevic. Aunque el defensor chileno mantiene contrato vigente hasta 2028, su continuidad no está garantizada y su nombre podría aparecer en el mercado durante la próxima ventana de pases, en un escenario marcado por la reestructuración que afrontará el club.

