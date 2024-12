Keylor Navas por interés de Colo-Colo: "Todas las ofertas que han llegado las agradezco"

Colo-Colo busca nuevo arquero para la temporada 2025, después de que Brayan Cortés decidiera no aceptar la propuesta de renovación de contrato que el hizo Blanco y Negro, todo por su deseo de partir al fútbol extranjero.

Tras eso, uno de los nombres que buscarían para el arco es el de Keylor Navas, ex Real Madrid y mundialista con Costa Rica, quien lleva siete meses sin jugar tras su salida del Paris Saint-Germain (PSG) de Francia.

El golero centroamericano fue consultado por la chance de recalar en el conjunto albo, además de opciones en Perú, México y Estados Unidos.

"Todas las ofertas que han llegado las agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado", respondió Navas tras ser presentado como embajador de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica.

Además, se refirió a los siete meses que estuvo sin jugar, confesando que "la idea era no tener una pausa tan larga, el día de hoy ya tengo claro por qué Dios quería que tuviera una pausa. A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera, solo veníamos un mes durante el año. Como familia eso ha sido demasiado bonito. Yo espero que ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión. Es muy pronto, espero que así sea".

