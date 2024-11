Juzgado fija salida alternativa para Aníbal Mosa y jugadores de Colo Colo tras caso de licencias de conducir

El Juzgado de Garantía de Santa Cruz acogió una salida alternativa para los jugadores de Colo Colo y el presidente de Blanco y Negro, con acuerdo de la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua, para no avanzar a juicio por las irregularidades cometidas para la obtención de licencias de conducir en la Municipalidad de Nancagua.

El tribunal acogió el acuerdo entre las partes y fijó para el 20 de enero una audiencia de salida alternativa para Mosa, quien quedó con firma mensual en la 46° Comisaría de Macul.

Por otra parte, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Lucas Soto, Marcos Bolados, Maximiliano Falcón y Óscar Opazo, aceptaron la condición de entregar una donación de equipamiento deportivo avaluado en $1 millón a una escuela de Nancagua, la cual será determinada por el Ministerio Público.

Además, todos ellos deberán obtener una nueva licencia de conducir clase B, esta vez siguiendo los conductos regulares, antes del 30 de diciembre.

El acuerdo establece que no habrá juicio si en el lapso de un año los imputados no reinciden, de otro modo el caso se reactiva. Además, el acuerdo no implica que no puedan ser formalizados por otros ilícitos.

El caso se remonta a diciembre de 2023, cuando se conoce que qué jugadores de Colo Colo obtuvieron licencias Clase B entre 2016 y 2022 a través del Departamento de Tránsito del citado municipio.

De acuerdo a lo que ha logrado comprobar la investigación de la fiscalía, la persona encargada de coordinar la entrega de estas licencias era Aníbal Valenzuela Cariz, exdirector del Departamento de Tránsito de Nancagua y actual alcalde electo de la comuna con el 49,59% de los votos

El ex funcionario fue formalizado este martes por estos hechos, estuvo en prisión preventiva, pero eso no es impedimento legal para que asuma la jefatura comunal.

