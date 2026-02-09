Justo Giani: "Necesitábamos el triunfo y estos partidos de local son importantes"

Universidad Católica sumó su primer triunfo en el Campeonato Nacional, después de vencer el domingo por 2-0 a Deportes Concepción en el Claro Arena.

Tras la victoria, Justo Giani, quien fue una de las figuras en los cruzados y anotó ante los penquistas, valoró el esfuerzo del equipo y manifestó su optimismo de cara al futuro.

"Contento, más que nada por la victoria. La necesitábamos y estos partidos de local son muy importantes. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. A medida que nos vayamos encontrando de a poco, vamos a ir mejorando", expresó el delantero argentino.

Sobre su buen presente goleador, tras marcar tres tantos en sus últimos cuatro encuentros, sostuvo: "Uno trabaja para eso y, por suerte, estoy convirtiendo. Me gusta llegar al área y vengo de una buena seguidilla. La realidad es que voy a jugar donde me pida el técnico. Por características me cuesta un poco más por banda en el mano a mano, pero si el entrenador lo necesita, voy a rendir de la misma manera".

Por último, Giani comentó su experiencia tras su primer partido en el Claro Arena: "Muy contento por el marco y por la gente, fue muy impresionante. Ojalá podamos hacernos siempre fuertes de local".

PURANOTICIA