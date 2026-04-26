Justo Giani le tiró un "palo" a la U tras derrota en el clásico universitario

Estalló la polémica tras el clásico universitario luego de que el delantero Justo Giani emitiera un ácido comentario para tirarle un "palo" a Universidad de Chile, haciendo alusión a la participación del cuadro cruzado en Copa Libertadores.

Luego del encuentro disputado en el estadio Nacional, el argentino declaró ante los medios que "tenemos la suerte de jugar copa internacional. Hay otros equipos que se tienen que esperar al otro fin de semana (para jugar); nosotros no, nosotros tenemos entre semana un viaje, una revancha rápida, que es lo que el grupo quiere".

Respecto al desarrollo de las acciones en el estadio Nacional, el atacante reconoció que "hay que tratar de ser más constantes y quedarse con el segundo tiempo, donde tuvimos situaciones, y corregir los errores".

En esa misma línea, el futbolista de 27 años apuntó que "trabajamos para ganar siempre, pero no quiero decir nada en caliente. Lo que sentí es que el primer tiempo no fue bueno y en el segundo hicimos las cosas bien".

Por último, Giani remarcó que "hay que pensar en Barcelona, es un rival duro. En la Copa si sacamos un buen resultado nos posicionamos bien, entonces es muy importante".

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