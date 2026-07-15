Justo Giani conoció su castigo tras expulsión en el partido de la UC ante San Luis de Quillota por Copa Chile

Universidad Católica vivió una pesadilla el fin de semana pasado. El cuadro "cruzado" sufrió una goleada por 4-0 en su visita a San Luis de Quillota, por la última fecha de la fase grupal de Copa Chile, y la expulsión de Justo Giani.

El delantero argentino del conjunto de la franja vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 74 minutos, tras cometer una infracción ofensiva sobre Pablo Millán.

El juez del compromiso, Manuel Vergara, detalló en su informe que el ariete realizó una entrada temeraria y golpeó con el hombro el rostro de su rival.

Y el atacante del elenco precordillerano conoció su castigo, pues el Tribunal de Disciplina lo sancionó con un partido de suspensión.

De esta manera, Justo Giani se perderá el partido de ida de octavos de final de la Copa Chile que dispute Universidad Católica.

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