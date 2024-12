Julián Alfaro se convirtió en el primer refuerzo de U. de Chile de cara a la temporada 2025

Universidad de Chile confirmó su primer contratación para la temporada 2025, una donde volverán a decir presentes en fase de grupos de Copa Libertadores luego de seis años de ausencias.

Se trata de Julián Alfaro, delantero que desde 2019 jugó ininterrumpidamente con la camiseta de Magallanes, tras haberse formado en el conjunto laico.

"Y es que el delantero se formó en nuestras categorías inferiores, uniéndose a la U a los 9 años. Desde entonces, empezó su desarrollo en nuestras diferentes series, destacando por el campeonato obtenido con la Sub 16 y también por ser elegido como el mejor jugador del ciclo competitivo 2018, mientras pertenecía a la Sub 17", detallaron sobre la vuelta del atacante al Centro Deportivo Azul.

El nacido en Quinta Normal subrayó que "estoy muy contento y emocionando por volver. Desde que me fui, siempre soñé con este momento, tengo la ilusión de ganar muchas cosas con la institución. Estos años me han servido para crecer como jugador y para madurar. Este retorno lo voy a aprovechar al máximo, mi objetivo es aportar al equipo en la faceta que me toque".

En sus seis campañas con la "Academia", Alfaro jugó 151 partidos y aportó con 18 goles, siendo fundamental para la obtención del Ascenso y la Copa Chile en 2022, además de la Supercopa Chile del año siguiente.

(Imagen: @udechile)

PURANOTICIA