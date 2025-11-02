Jugador de Deportes Copiapó es formalizado tras agresión en partido ante U de Concepción

Un jugador de Deportes Copiapó fue formalizado este domingo por su participación en los incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Concepción, disputado en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El hecho se produjo tras el tercer gol del cuadro visitante, momento en que se desataron agresiones en el campo de juego.

El deportista, identificado como Jairo Coronel, fue detenido por agredir a un integrante del cuerpo técnico del equipo penquista. En la audiencia encabezada por el fiscal adjunto Luis Miranda Flores, la Fiscalía Local de Copiapó le imputó cargos como autor del delito de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia en los Estadios.

El tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. “Finalmente, se fijó una fecha para una audiencia de salida alternativa, ocasión en que el jugador deberá presentarse estando ya notificado por el Tribunal. Tras la audiencia de este domingo el jugador recuperó su libertad”, detalló el fiscal Miranda.

Por su parte, el subprefecto Luis Millapán, jefe de la Bicrim Copiapó de la PDI, explicó que detectives de la unidad realizaron diversas diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía. “Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros”, indicó.

La investigación se mantiene en curso y, de confirmarse los hechos, el caso podría marcar un nuevo precedente en la aplicación de la Ley de Violencia en los Estadios a jugadores profesionales.

