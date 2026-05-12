"Juego brusco grave": Arbitro explicó expulsión de Matias Palavecino en empate de la UC ante Ñublense

El agónico empate que resignó Universidad Católica ante Ñublense, por la quinta fecha de la Copa de la Liga, estuvo marcado por la expulsión de Matías Palavecino en el cuadro "cruzado".

Cuando el reloj marcaba los 45 minutos, el volante de nacionalidad argentina fue expulsado del terreno de juego luego de cometer una dura entrada en contra de Jovanny Campusano. En ese instante, el elenco de la franja se imponía por 1-0 en el marcador y jugaba con un hombre más, producto de la salida previa de Diego Céspedes.

A través del informe oficial divulgado por la ANFP, y transcurridos dos días desde el incidente, el árbitro principal del encuentro, José Cabero, entregó los motivos que justificaron la sanción máxima contra el futbolista trasandino.

En el documento, el colegiado detalló textualmente: "Ser culpable de juego brusco grave: Impacta con la planta del pie el gemelo de su rival poniendo en peligro su integridad física".

Por otro lado, el juez también se refirió a la cartulina roja exhibida a Céspedes, precisando que la decisión se basó en una doble amarilla luego de que el jugador fuera culpable de conducta antideportiva.

Cabe consignar que este empate dejó a la escuadra estudiantil al borde de la eliminación en la Copa de la Liga. Ahora, los "cruzados" necesitan un milagro en la última fecha para intentar avanzar a la ronda de semifinales.

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