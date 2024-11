Juan Tagle ratifica que Nunes continuará siendo el entrenador de la UC: "Tiago no ha renunciado"

Esta semana se desató un terremoto en Universidad Católica, luego de que se diera a conocer que el técnico Tiago Nunes había presentado su renuncia a la banca por supuestamente estar bastante molesto con la conformación del plantel y el tema de los fichajes de cara a la próxima temporada.

Este jueves, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, aclaró la situación con el estratego brasileño tras la ceremonia donde se reveló el nuevo nombre para el estadio precordillerano.

"Tiago Nunes sigue siendo nuestro entrenador, se ha especulado mucho. Diría que probablemente el 90 por ciento de lo que se ha escrito no es verdad. Hay una conversación con él permanente y en esta etapa siempre hay algo de negociación, tensión, buscar expectativas, y es lo mismo con todos los entrenadores", expresó el timonel del conjunto de la franja.

Además, añadió que "ahí se construye un castillo de papel de un conflicto, que hay una tensión, renuncias... la verdad es que seguimos trabajando con él. Sí hay expectativas que a veces producen choques. Lo hemos dicho, hemos sido sinceros en cuanto a que tenemos recursos acotados para esta materia, que hay jugadores que uno quisiera traer, pero están lejos de esos presupuestos y eso es normal".

El directivo agregó: "No sé por qué explotó de una manera que no me parece adecuada, pero es parte del periodo del mercado de pases. Se mencionan tensiones por jugadores que no están en ninguna lista, pero estamos trabajando con él. Está la intención de trabajar con Tiago para buscar refuerzos que permitan tener un plantel competitivo. Tenemos que ser cautos y decir que Tiago no ha renunciado, sigue siendo nuestro técnico, estamos discutiendo las expectativas de él y cuáles son nuestras posibilidades".

Consultado por la situación de Gonzalo Tapia, quien todavía no renueva, comentó: "Lo tenemos considerado, pero nos ha señalado que tiene la intención de seguir su carrera en el extranjero, tiene una propuesta nuestra, pero hay muchas ligas que aún están jugando y esas opciones que considera en el extranjero no se han concretado. Es probable que sí se vaya al extranjero. Si eso no funciona, no hay una alternativa que le guste, sin duda que va a seguir acá".

Por último, sobre un posible regreso de Gary Medel, Tagle enfatizó: "Tiene un contrato con Boca Juniors, entonces por ahora tendría que ver cuál es su plan, no tenemos negociación con él ni con Boca. Está en el torneo, entiendo que está siendo citado".

