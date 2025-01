Juan Tagle desmiente a Alfonso Parot por su salida de la UC y dice que "su declaración nos deja dolidos"

La salida de Alfonso Parot desde Universidad Católica sigue generando polémica en la precordillera, principalmente a causa de los dichos del propio defensor, quien acusó que la institución decidió retirar su oferta de renovación sin previo aviso.

"Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida", afirmó el "Poncho" en redes sociales, recibiendo el apoyo de varios hinchas, incluido el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Ante esta situación, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, salió al paso de las críticas y en conversación con radio ADN explicó cómo se gestó la partida del defensor, quien estaba en el conjunto estudiantil desde 2019.

"Es lamentable que la llegada de Gary se haya visto empañada por esto. Estamos tranquilos por cómo actuamos, lo que dijo no se ajusta totalmente a la realidad. El cariño y reconocimiento a su carrera, formado en la UC, no va a cambiar. Le escribí después de lo que puso en sus redes, le dije que no me parecía lo que publicó", partió indicando el dirigente.

El mandamás del cuadro universitario profundizó un poco más en el tema y detalló que "hasta ayer nunca aceptó una propuesta nuestra. Fuimos particularmente cuidadosos. Renovó su contrato en 2021, se le bajó el sueldo en 2022 por un reajuste general del plantel, tomando en cuenta los minutos jugados. En 2023 juega menos del 60% de los minutos jugados y se ajustó el contrato al 2024, con una rebaja".

Asimismo, aseguró que "tratamos de ser objetivos. En 2024 jugó poco más del 20% de los minutos y le ofrecimos un contrato por el 75% de lo que recibía. Si no fuera Alfonso, no le ofreceríamos ese sueldo".

Para cerrar la controversia, el timonel del combinado capitalino apuntó que "le hicimos una nueva propuesta, donde subimos algo lo de noviembre. Nuestro interés es que Alfonso hiciera la pretemporada, pero se mantuvo a firme. Tenemos que seguir armando el plantel, trayendo refuerzos. Ya esta semana hicimos el último intento. Nunca hubo siquiera una aceptación de nuestra oferta, sino subir lo que le planteábamos. Cuando él dice que aceptó una oferta y que se la retiramos, no es así. Su declaración nos deja dolidos, espero aclararlo con él, es bastante injusto".

Por otra parte, con respecto a la llegada de Medel, Tagle sostuvo que "lo buscamos a mitad del año pasado, se fue a Boca Juniors. Cediendo las dos partes, y con el interés del cuerpo técnico, se logró el acuerdo. Ya mañana viajará a Uruguay a integrarse al equipo, estoy seguro de que va a ser un tremendo aporte en la cancha y en el camarín, cumple un rol muy importante en el 2025 del club".

"Tiene un hambre de ganar, de actitud, que nos viene bien en unos años que nos ha costado. El sentido de liderazgo, ganar los partidos, transmitir su experiencia a los jóvenes. Teníamos limitaciones para financiar su traída, las dos partes tuvieron que ceder algo, pero además no lo hubiéramos traído si el cuerpo técnico no estuviese de acuerdo", concluyó Tagle.

