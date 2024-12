Juan Tagle advierte a los hinchas de U. Católica que "los refuerzos no van a ser muchos"

En Universidad Católica ya se alistan para regresar a los trabajos de cara a la próxima temporada. En ese sentido, el técnico brasileño Tiago Nunes esperaba contar con algunos refuerzos, pero para el inicio de los entrenamientos no habrán nuevas incorporaciones.

Frente a esto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, explicó por qué ha costado cerrar fichajes de cara a la siguiente campaña.

"Los refuerzos no van a ser muchos. Debemos utilizar los recursos que tenemos, también valorizar el plantel que tenemos, los jugadores que hay, seguimos creyendo que tenemos jugadores que pueden dar mucho más y esa es un poco la misión que tiene Tiago, de lograr un plantel muy competitivo para este año, teniendo claro que los recursos son escasos y así se lo hemos hecho saber al cuerpo técnico", expresó el timonel en el evento Go Latam Summit 2024.

"Hay que hacer muy bien las cosas. Teníamos la ilusión de cerrar el primer refuerzo el fin de semana, algún nombre, y espero que esta semana podamos tener alguna novedad. Uno tiene la intención, pero no depende de uno", añadió.

Por último, Tagle insistió que la construcción del estadio no ha dejado sin dinero al conjunto de la franja para nuevos refuerzos: "Hay gente que no nos cree. Los recursos del estadio van por otro carril, van por otra línea, no afectan al plantel. Lo que sí podría decir, como un impacto indirecto, es que la falta de nuestro estadio ha tenido un impacto en lo deportivo y a la vez un impacto económico, ya que no hay clasificación a copas internacionales y hay menos venta de jugadores. El hecho de estar fuera de nuestra casa ha impactado".

PURANOTICIA