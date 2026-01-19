Juan Martín Lucero llega a Chile para convertirse en refuerzo de la U: "Espero que salga todo bien"

Pasado el mediodía de este lunes arribó al país Juan Martín Lucero, con el propósito de transformarse en flamante incorporación de Universidad de Chile.

En su llegada al Aeropuerto de Santiago, el atacante de 34 años atendió a los medios de comunicación presentes y entregó una escueta declaración, dando a entender que en cuestión de horas podría firmar contrato con el elenco laico.

"Ahora vamos a concluir los últimos detalles, así que espero que salga todo bien. Después podremos charlar un poco más tranquilos. Yo estoy bien, estoy contento", puntualizó el trasandino.

En caso de concretarse, el "Gato" se convertiría en el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026, luego de haber sumado a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero.

Es importante mencionar que Lucero tuvo un destacado por el fútbol criollo en 2022 defendiendo los colores de Colo-Colo, pero se marchó con polémica a inicios de 2023 tras ejecutar una clausula de salida que significó una larga disputa legal entre el "Cacique" y Fortaleza de Brasil.

PURANOTICIA