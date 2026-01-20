Juan Martín Lucero explica las razones de su llegada a la U: "El club que demostró muchísimo interés en mí"

Pocas horas después del anuncio de su arribo a Universidad de Chile, Juan Martín Lucero entregó sus primeras declaraciones como flamante cuarta incorporación del elenco laico para la temporada 2026.

En conversación con los medios oficiales del club, el futbolista de 34 años afirmó que "estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo y ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para un jugador".

Sobre las razones que lo motivaron a fichar por el cuadro estudiantil, el exjugador de Colo-Colo confesó que "elegí venir porque fue el club que demostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Manuel Mayo, gerente deportivo), me llamó el entrenador, entonces todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones".

En cuanto al plantel azul, el "Gato" subrayó que "lo que más me gustó es que mantuvieron la base del año pasado. Ese es un punto muy importante, es un buen camino para lograr un título. Este año con los refuerzos, manteniendo las bases y siguiendo una idea de juego, creo que las chances crecen mucho más".

El argentino también se refirió la lucha por la titularidad en una zona donde competirá con otro exalbo como Octavio Rivero y con el segundo goleador histórico de la Selección chilena, Eduardo Vargas, quien dejó un grato recuerdo en los hinchas por la campaña del 2011.

"Compartir con delanteros de esa característica es muy bueno. Son de mucha jerarquía. Mientras el plantel sea más competitivo y el entrenador tenga más herramientas, mejor va a poder armar un equipo y nosotros vamos a poder demostrar una mejor versión", aseveró el atacante.

Por último, Lucero manifestó que "me encuentro en un gran momento. Me siento muy bien físicamente, técnicamente y mentalmente. Vengo acá a dar todo lo mejor de mí, siempre dando el máximo. Mi idea principal es intentar salir campeón con Universidad de Chile".

(Imagen: @udechile)

