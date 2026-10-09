Juan José Ribera palpita el duelo de Ñublense ante la U: "Este tipo de partidos es un estímulo"

Universidad de Chile cerrará la 24° fecha de la Liga de Primera cuando reciba este lunes 12 de octubre a Ñublense a las 17:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Mientras en el cuadro azul buscarán un triunfo para seguir peleando por el cupo del Chile 2 que clasifica directo a Copa Libertadores, en el conjunto chillanejo intentarán poner fin a una mala racha de cuatro derrotas consecutivas y dejar atrás la eliminación en octavos de final de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

En ese sentido, el técnico de los "Diablos Rojos", Juan José Ribera, mandó una arenga a sus pupilos, apelando a desafiar a un club grande como es el elenco estudiantil.

"Este tipo de partidos es un estímulo. Para mi gusto, todos los partidos desde la motivación deben ser iguales. Pero fui futbolista. Y entiendo la dinámica de enfrentar a un equipo grande. Siempre genera un estímulo mayor, hay una motivación intrínseca de armar una buena semana para poder competir bien", expresó el "Coto".

"El equipo sabe que debe esforzarse al máximo para ser competitivo vs la U. Porque está en la parte alta de la tabla, ha tenido buenos resultados en sus últimos partidos, el equipo ha ido en alza. Más que analizar a la U, nos queda todavía para mostrarles ese análisis, enfocamos estos días para buscar la mejora nuestra en el plano colectivo e individual. Debemos poner todo para sacar un buen resultado", añadió.

Además, recalcó: "Cuando triunfábamos no celebrábamos mucho, y cuando vienes de no ganar, no podemos quedarnos en el pasado. Si bien cuesta digerir, estábamos terceros y ahora estamos séptimos. Quedamos fuera de la Copa Chile, pero hay que dar vuelta la página, quedarse con el vaso medio lleno y sacar cosas positivas".

"Los jugadores lo que más quieren es sacar la tarea adelante. El plantel se puso la mochila de internacionalizar a Ñublense. Hemos estado en la parte alta gran parte del campeonato y después de estas derrotas consecutivas, mejoramos harto en la vuelta contra Puerto Montt. Tenemos que retomar lo hecho anteriormente y plasmar en cancha lo que trabajamos en la semana. El grupo está mentalizado en que cada partido es una final", concluyó Ribera.

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