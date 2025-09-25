Juan Francisco Rossel, delantero Sub 20: "A nivel nacional mi ídolo en el fútbol es Eduardo Vargas"

Ya comenzó la cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 que se disputará desde el 27 de septiembre en Chile, y donde la Roja se estrenará en esa jornada ante Nueva Zelanda.

Juan Francisco Rossel, delantero y una de las figuras del combinado nacional, comenzó a palpitar la participación y en conversación con Picado TV recordó su debut con Universidad Católica ante la U en 2023, y de paso, reveló sus dos grandes ídolos en el fútbol, Neymar y un ex azul como es Eduardo Vargas.

"A nivel nacional mi ídolo en el fútbol es Eduardo Vargas y a nivel mundial Neymar, mi sueño es jugar en el Milan", sostuvo el atacante.

Además, el ariete le mandó un mensaje a los hinchas de la Roja: "Que se preparen (los hinchas) porque queremos representar de la mejor manera al país y estamos muy confiados en lo que podemos hacer".

Consignar que la Selección chilena Sub 20 se estrenará en la cita planetaria a las 20:00 horas de este sábado ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

