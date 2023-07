Juan Delgado deja atrás su período en el fútbol portugués y llega a equipo de la Championship inglesa

Juan Delgado ya dejó atrás su período en el fútbol portugués defendiendo a los Paços de Ferreira, escuadra que recientemente bajó de categoría. Ahora se convirtió en el flamante refuerzo de un club inglés.

El nuevo club del formado en Colo-Colo no es nada más ni nada menos que el Sheffield Wednesday, institución que durante la más reciente temporada logró el ascenso a la Championship, segunda categoría del fútbol de Inglaterra, tras derrotar al Barnsley por 1-0 en la final del playoff de ascenso.

"El sudamericano se reencuentra con el nuevo entrenador de los Búhos, Xisco, después de que ambos se unieran en el club español Gimnàstic de Tarragona. Xisco dirigió al Gimnàstic cuando Delgado estaba en los libros en 2016", comentaron desde The Wednesday a través de sus canales oficiales.

También le hicieron un guiño al 'cacique': "El jugador de 30 años comenzó su carrera con el gigante chileno Colo-Colo, al que ayudó a ganar el título de liga en 2014, antes de pasar a representar cedido al Gimnàstic, al CD Tondela en Portugal, al Necaxa mexicano y al Paços de Ferreira".

"Con más de 300 apariciones nacionales a su nombre, Delgado aporta una experiencia significativa a la línea de fondo de Xisco antes de nuestra próxima campaña de Campeonato", finalizaron los buhos.

De esta manera, Delgado se suma a la legión chilena en la Championship, conformada además por Marcelino Núñez y Vicente Reyes (Norwich City), y Francisco Sierralta (Watford).

