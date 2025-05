Juan Antonio Pizzi confiesa que la final de la Copa Centenario "no fue un partido que yo disfruté"

Pese a estar alejado hace bastante tiempo de la Selección chilena, el entrenador Juan Antonio Pizzi aun recuerda su época al mando de la Roja, la cual si bien terminó de forma abrupta tras quedar fuera del camino al Mundial de Rusia 2018, tuvo como punto más alto la obtención de la Copa América Centenario de 2016.

En un adelanto de una entrevista con el portal En Cancha, "Macanudo" repasó lo hecho por el combinado criollo, destacando particularmente las actuaciones que tuvieron sus ex pupilos en la fase final del certamen.

"La Copa América es un torneo aparte. Creo haber visto al mejor Chile de los últimos 20 años en esa Copa América, fundamentalmente en el partido con México, pero también en el partido contra Colombia, y con un nivel también alto contra Argentina", sostuvo el actual DT del seleccionado de Kuwait.

El trasandino destacó que "se dieron los resultados como uno aspiraba y conseguimos el título en Estados Unidos. Yo hubiese preferido que el rival en la final hubiese sido otro, pero bueno, me tocó enfrentar a Argentina".

Sin embargo, al ser consultado por el choque ante su país natal, el santafesino reveló que "no fue un partido que yo disfruté. Con esto no quiero ser irrespetuoso con nadie. Lógicamente, después, por el hecho de haber ganado la Copa, lo hizo tener un valor importante. Pero hubiese preferido que no fuera Argentina el rival que me tocó enfrentar al final y haberle ganado a otro".

Cabe recordar que tras igualar a cero en el tiempo reglamentario y el suplementario, el "Equipo de Todos" se impuso por penales por segundo año consecutivo a la Albiceleste, levantando el segundo trofeo de su historia.

