Josué Estrada: "Ante la U es el partido más importante de mi carrera, debemos salir a ganarlo"

Con el empate sin goles en la ida disputada la semana pasada en Perú, tanto Universidad de Chile como Alianza Lima buscarán la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana en la revancha que se disputará este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Y en el cuadro "íntimo" esperan dar el golpe y derribar a los azules en calidad de visita, tal como lo manifestó el lateral derecho Josué Estrada, quien calificó el cotejo como "el más importante" de su carrera.

"La hinchada y toda Alianza están ilusionados. Sabemos que es un partido importante y queremos ganar”, declaró el jugador del elenco blanquiazul a los medios locales.

Sobre la importancia del encuentro, sostuvo: "Es el partido más importante de mi carrera. Esperamos poder ganarlo. Me siento tranquilo y bien aquí. Preparado para lo que se venga".

Además, le restó importancia a jugar en Coquimbo sin público, debido a la sanción de la Conmebol a la U por los incidentes ante Independiente en Avellaneda: "No es que nos influya. La mayoría somos grandes, sabemos que estos partidos se tienen que jugar. Con hinchada se vive diferente, pero de todas maneras debemos salir a ganarlo".

PURANOTICIA