Josué Estrada: "Ante la U es el partido más importante de mi carrera, debemos salir a ganarlo"

El lateral de Alianza Lima, palpitó el partido de este jueves ante los azules en Coquimbo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Con el empate sin goles en la ida disputada la semana pasada en Perú, tanto Universidad de Chile como Alianza Lima buscarán la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana en la revancha que se disputará este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
Y en el cuadro "íntimo" esperan dar el golpe y derribar a los azules en calidad de visita, tal como lo manifestó el lateral derecho Josué Estrada, quien calificó el cotejo como "el más importante" de su carrera.
"La hinchada y toda Alianza están ilusionados. Sabemos que es un partido importante y queremos ganar”, declaró el jugador del elenco blanquiazul a los medios locales.
Sobre la importancia del encuentro, sostuvo: "Es el partido más importante de mi carrera. Esperamos poder ganarlo. Me siento tranquilo y bien aquí. Preparado para lo que se venga".
Además, le restó importancia a jugar en Coquimbo sin público, debido a la sanción de la Conmebol a la U por los incidentes ante Independiente en Avellaneda: "No es que nos influya. La mayoría somos grandes, sabemos que estos partidos se tienen que jugar. Con hinchada se vive diferente, pero de todas maneras debemos salir a ganarlo".
PURANOTICIA