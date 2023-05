José María Buljubasich y continuidad de Ariel Holan en la UC: "No está en duda"

Con la goleada por 4-1 como visita ante Deportes Copiapó, Universidad Católica y Ariel Holan tomaron un respiro en el Campeonato Nacional 2023, pues el cuadro cruzado volvió al triunfo tras más de dos meses sin festejos, en una racha que tenían al técnico argentino bastante cuestionado y con rumores sobre una evaluación a su continuidad por parte de la dirigencia al término de la primera rueda.

Pero tras la contundente victoria, José María Buljubasich, gerente deportivo del conjunto de la franja, salió al paso de las informaciones sobre el futuro del DT y también sobre el portero Matías Dituro, que según varios medios habría pedido salir del equipo para el segundo semestre.

"Siempre hay evaluaciones, formales e informales. Las informales son las que vamos conversando con los directores y cuerpo técnico. Otras son formales, que se hacen la comisión de fútbol y al final del semestre haremos una de ese tipo, pero no está enfocada en la continuidad del entrenador. Eso no está en duda", expresó el "Tati".

"Se hacen para ver qué cosas se hicieron ver, qué hay por mejorar. Cada uno ver, desde su lugar, en qué se equivocó y a partir de ahí trabajar todos juntos", añadió.

Sobre el futuro de Dituro, sostuvo que "hasta hoy no hay nada. A nosotros no nos llegó nada. Yo soy el recepcionista de las situaciones de los jugadores. Matías no me comentó nada, nunca me ha dicho que se quiere ir. Si es que hay una oferta se verá cuando termine el campeonato, como con cualquier otro jugador. Siempre hay situaciones que se evaluarán, pero por ahora no hay nada. Matías no quiere salir, no me lo manifestó".

