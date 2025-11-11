Jornada decisiva para la Roja Sub 17: este martes Chile se la juega ante Canadá

Jornada crucial para la Selección chilena Sub 17. Este martes la Roja juvenil enfrenta a Canadá a las 9:30 horas, por la última fecha del Grupo K, donde se juega su continuidad en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

El combinado nacional viene de empatar a 1 con Uganda y se encuentra en el último lugar de su zona, con solamente un punto. Sin embargo, todavía depende de sí mismo para clasificar a la siguiente fase.

Para eso, necesita vencer a los canadienses, pues sumaría cuatro puntos y si bien quedaría igualado con su rival, el partido entre ellos le daría la ventaja y, al menos avanzaría como uno de los ocho mejores terceros.

En tanto, un empate obligaría a un milagro, pues dependiendo de otros resultados, mientras que una derrota ante Canadá sepultaría el sueño de clasificar a la siguiente ronda de la cita planetaria.

