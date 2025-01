Jorge Almirón reconoce que Maximiliano Falcón "no me pidió autorización para ausentarse" de la pretemporada en Colo-Colo

Después de realizar unos días de pretemporada en La Serena, el plantel de Colo-Colo regresó este miércoles a Santiago, para seguir trabajando de cara a la exigente campaña 2025.

En su llegada a la capital, el técnico Jorge Almirón, se refirió al amistoso frustrado ante Santiago Wanderers que se iba a disputar este jueves en Valparaíso, el cual no fue autorizado por la Delegación Presidencial de esa región.

"Nos venía muy bien por la programación, pero tendremos que jugar el primer partido en Uruguay, si todo sigue igual", expresó el estratego argentino de los albos.

Además, el adiestrador dijo desconocer novedades en torno a la supuesta "rebeldía" de Maximiliano Falcón, quien buscaría salir del club por una oferta del Inter Miami de Lionel Messi.

"No, todavía nada. Voy a llegar al club a ver que pasa, hablar con el presidente a ver qué sigue. No he hablado con Maxi, quería ver cómo está todo. Quiero ver cuál es la situación real", manifestó.

"No me pidió autorización para ausentarse. Siempre es mejor tener el plantel completo, es un jugador importantísimo para el equipo y la gente, pero espero que se pueda resolver. Después que un equipo sale campeón, todos exigimos un poco más, todos queremos mejorar, pero cuando se arregla hay que enfocarse en lo que sigue, tendremos más demanda, somos el actual campeón y tenemos que estar a la altura", añadió.

Por último, Almirón se mostró aliviado por la renovación de contrato de Brayan Cortés: "Es una ventaja porque nos conocemos, es arquero de selección, hay mucha energía positiva para aprovechar al ser campeón. Eso te exige estar más fuerte, nos van a demandar más y tenemos que tener mucha humildad para empezar de cero".

