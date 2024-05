Jorge Almirón descarta dosificar plantel en Colo-Colo para partido ante Cobresal: "Lo tomamos con mucha seriedad"

Colo-Colo volverá la próxima semana a la acción por la Copa Libertadores, cuando reciba el jueves 9 de mayo a Fluminense por la fase grupal del torneo continental.

Pero antes, este sábado, el "Cacique" visitará a Cobresal en El Salvador en busca de recuperar terreno en el Campeonato Nacional, donde se encuentra a ocho puntos del líder, Universidad de Chile.

De cara al cotejo ante los "mineros", el técnico Jorge Almirón descartó dosificar plantel pensando en el partido clave ante los brasileños por el certamen internacional.

"Están todos para jugar mañana y hay tiempo para recuperarse de cara al jueves. Todos los que jueguen mañana lo podrán hacer el jueves. Ahora sería importante ganar de visitante, en una cancha difícil, para acomodarnos en la tabla y después pensar en el paso de Copa Libertadores, donde hay una energía diferente. Lo importante es que los jugadores completen los partidos, recuperen y preparar el partido siguiente", expresó el estratego argentino en conferencia de prensa.

"Tomamos con mucha seriedad el partido con Cobresal. Vamos a concentrar ya. Queremos hacer un partido serio, fuerte, concentrados, va a ser una cancha difícil. Tras eso hay que pensar en lo que sigue. Tenemos que ser más equilibrados, pero es normal. Me gustaría repetir el equipo siempre, pero a veces hay que dosificar por jugar dos o tres días después. De a poco el equipo ha ido agarrando un ritmo de juego. Con el correr de los partidos veo a los jugadores más fuertes y el funcionamiento va mejorando como equipo. No tengo un margen de partidos para decir que el equipo será una máquina o algo así", añadió.

Además, el trasandino destacó el buen momento que vive Damián Pizarro: "Está muy contento, es el entusiasmo de cualquier joven que tiene un traspaso así (al Udinese de Italia). Los compañeros de experiencia lo cuidan y orientan. Estamos viviendo el momento, dependerá del club, seguramente el club comprador lo querrá tener. La gente lo quiere, tiene mucho por progresar todavía, pero dependerá del club que lo ha comprado. Lo estamos aprovechando hoy".

Por último, sobre posibles refuerzos de cara al segundo semestre, Almirón sostuvo: "Uno hace evaluaciones, pero no lo he hecho puntualmente. Estamos en plena competencia. No puedo pensar mucho más allá de estos partidos. Si hay opciones para más adelante, se irá hablando con la parte directiva".

