Jorge Almirón: "Colo-Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto"

Más de dos dos semanas han pasado desde que Colo-Colo oficializó la salida de Jorge Almirón de la banca tras la goleada sufrida ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Y el técnico argentino habló por primera vez en una entrevista de su paso por el Cacique, luego de referirse en profundidad sobre su estadía como DT en Boca Juniors.

"Colo-Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto y atención a ese club", sostuvo el adiestrador trasandino en conversación con DeporTV.

En cuanto a su paso por el elenco albo, comentó escuetamente que "el año pasado fue muy bueno", en referencia a que en 2024 conquistó el título del Campeonato Nacional.

Sobre sus planes a futuro, reconoció: "Me gustaría dirigir en Argentina. No voy a nombrar equipos, porque hay gente trabajando, que lo está haciendo bien. Ahora me voy unos días a España".

Por último, Almirón se refirió a los graves incidentes ocurridos que obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: "Estaba en una cena justo ese día y lo vi muy de fondo. Es muy delicado el tema. Para opinar uno tiene que estar muy bien informado".

PURANOTICIA