Jorge Almirón anticipa la temporada 2025 y se abre a un posible arribo a la Roja

Jorge Almirón sobrepasó todas las expectativas que se habían generado en su arribo a principios de año a Colo-Colo, club al cual llevó hasta lo más alto del Campeonato Nacional, además de consagrarse campeón de la Supercopa Chile y alcanzar los cuartos de final de Copa Libertadores.

En entrevista con el medio español Marca, el estratego destacó los logros obtenidos en su primera campaña al mando del conjunto albo, expresando que entre sus objetivos siempre estuvo mantenerse para el centenario del "Cacique" en 2025.

"El equipo no estaba clasificado a Copa Libertadores, no había la expectativa de clasificar. Yo tenía contrato de dos años, y como en 2025 es el centenario de Colo-Colo la idea cuando llegué era conocer el plantel para armar un buen equipo de cara a este año que viene. Superamos las expectativas en este año porque el equipo clasificó a Copa Libertadores y llegamos hasta cuartos de final, que era algo impensable que hace mucho tiempo no ocurría", señaló el trasandino.

En la misma línea, el entrenador sostuvo que "después de perder en Copa Libertadores, nos enfocamos en el torneo local y en la segunda vuelta nos fue bien. Ganamos trece partidos, empatamos dos, y el sprint final nos alcanzó para para ganar el campeonato".

Con respecto a la siguiente temporada, el DT adelantó que "habrá varios cambios en la plantilla con la expectativa de que puedan llegar algunos jugadores importantes, que puedan mejorar el rendimiento. También hay una gran expectativa para la Copa Libertadores. Cuando inicia un ciclo, todos piensan que la van a ganar. Colo-Colo no es la excepción, es el equipo más grande del país. Se siente esa obligación".

Sobre su relación con Arturo Vidal, el adiestrador del elenco popular recordó que "lo conocí este este año en Pinto Durán, que es el lugar donde entrena la selección. Él estaba sin equipo, entrenando con con los juveniles y ahí había dudas de si traerlo o no porque venía una lesión. Es una figura muy importante en Chile, se pusieron de acuerdo las partes, llegó al club y fue mejorando".

"Con el transcurso de los entrenamientos cogió muy buen nivel y la segunda vuelta la jugó casi toda. El día a día fue muy fácil porque entiende lo que significa para para el club, y para los compañeros. Cuando jugó lo hizo bien. Fue importante para los compañeros, para los rivales, y mejoró su nivel. Es muy fácil entrenarlo, estar con él el día a día ha sido muy cómodo", complementó.

Por último, consultado sobre una eventual llegada a la banca de la Selección chilena, Almirón puntualizó que "es normal que siendo el entrenador de Colo-Colo cuando las cosas no están bien la prensa hable de una posible sucesión, pero hay un entrenador argentino con mucha experiencia. Ha dirigido bastante a nivel de selecciones, y le ha ido muy bien. Yo me enfoco en Colo-Colo y si se da en algún momento, a cualquier entrenador le genera expectativa entrenar una selección".

PURANOTICIA