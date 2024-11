Jorge Almirón aborda la fallida denuncia de la U contra Colo-Colo y la polémica en bar de Vitacura

Sólo un triunfo separa a Colo-Colo de obtener el título del Campeonato Nacional 2024. El "Cacique" debe vencer a Deportes Copiapó, este domingo a las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y sin importar lo que haga Universidad de Chile en paralelo ante Everton en el Estadio Nacional.

En caso de conseguirlo, el conjunto de Macul sellará el trofeo de una competencia cuya recta final se vio empañada por la denuncia de la U contra el técnico Jorge Almirón por supuestamente dar instrucciones al banco en el pasado duelo ante Huachipato, pese a estar suspendido.

Este viernes, el estratego de los albos se refirió al fallo del Tribunal de Disciplina de rechazar la acusación de los azules, y en conferencia de prensa expresó: "Con los jugadores nunca toqué el tema. Pero todos los jugadores consumen redes sociales. Yo siempre estuve tranquilo. Todo inició con la supuesta comunicación con Víctor Vidal (coordinador del equipo), Vidal entregó su teléfono para que vieran que no hubo comunicación conmigo. Yo estaba tranquilo que esto iba a ser así. Con los jugadores siempre hablé de fútbol, de lo que veníamos haciendo".

Además, el exadiestrador de Boca Juniors se refirió a otro escándalo, luego de que la madrugada del lunes el plantel de Colo-Colo estuviera en un bar en Vitacura y una mujer presentara una denuncia por agresión sexual y se abriera una investigación que involucra a los jugadores:

"Nos reunimos cuando volvimos a entrenar. Tuve una charla interna, el club también tiene reglas. Es un tema delicado, entonces no voy a ahondar. Con los jugadores ya se habló lo que se tenía que hablar. Llegado el momento se hablará, ahora estoy pensando en el partido del domingo nada más".

Consultó sobre si estos conflictos lo sacaron de foco, el DT respondió: "El entrenamiento de ayer (jueves) fue espectacular. Estoy muy orgulloso del equipo, más allá de que falta el partido del domingo. Estoy contento por el proceso del equipo. El entrenamiento fue maravilloso. Hoy se volvió a repetir. Los jugadores están ansiosos, esperando que llegue la final del domingo. Esto pasa en todos lados, pasa que Colo-Colo tiene una repercusión muy grande. La armonía y el entrenamiento son de lo mejor. Estamos con mucha confianza para el domingo. Falta lo más importante, todavía no se ha logrado nada. No perdimos nunca la concentración. En estos clubes siempre hay inconvenientes. Es resolver y seguir. Desde que llegamos siempre fue armar el equipo para el partido que sigue".

Sobre Deportes Copiapó, dijo no confiarse, pese a que el elenco nortino ya está descendido y recordó que el león de Atacam ya los derrotó en la primera rueda: "A Colo-Colo a todos los rivales le juegan a otro ritmo. Ganarle a Colo-Colo significa mucho. El rival no tendrá nada que jugar, pero son futbolistas, no quieren ser parte de la fiesta de nada. Van a salir con mucha seriedad a jugar el partido. Fue uno de los equipos que nos ganó, por eso digo que le tengo mucho respecto a todos los rivales. Haremos lo nuestro, pero no hay que confiarse. Va a ser una cancha difícil, a las cuatro de la tarde, hay mucha expectativa para que saquemos un buen resultado porque la segunda ronda fue espectacular".

Por último, sobre una posible final ante la U por el título, que solamente se daría si es que el "Cacique" empata y los estudiantiles le ganan a Everton, dijo: "Se puede dar esa posibilidad y llegar a la final. Estaría bueno, sería muy lindo. Pero tenemos la posibilidad de ir a ganar y hacer un partido fuerte. Vamos a buscar el resultado positivo. En mi cabeza solo está ese escenario".

