Jordhy Thompson será multado por Orenburg tras retrasarse al inicio de la pretemporada

En medio de los rumores sobre un posible regreso a Colo-Colo, Jordhy Thompson recibió una mala noticia en Rusia, luego de que el Orenburg confirmara que el delantero chileno será multado por presentarse con retraso al inicio de la pretemporada.

El atacante nacional se incorporó tarde a los trabajos del conjunto ruso, situación que llevó al club a aplicar una sanción económica, de acuerdo con su política interna.

"Thompson será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterable, independientemente de los motivos por los que un jugador llegue tarde a la concentración de pretemporada", afirmó el presidente del Orenburg, Kirill Volzhenkin, en declaraciones al medio Sport Express.

El dirigente también explicó los motivos del retraso del futbolista y aseguró que su incorporación al plantel se concretará en los próximos días.

"Se espera que Jordi se reincorpore pronto a la plantilla del Orenburg. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación. Espero que esté con nosotros en breve", añadió el timonel.

Cabe recordar que la pretemporada del Orenburg comenzó a mediados de junio, mientras que Thompson permaneció en Chile hasta hace solo unos días, en medio de las versiones que lo vinculan con un eventual retorno al Cacique.

PURANOTICIA