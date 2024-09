Jordhy Thompson mandó recado a Ricardo Gareca: "Siento que algo podría hacer en la Roja"

Poco a poco Jordhy Thompson comienza a dejar atrás el complicado inicio de temporada en el Orenburg de Rusia. El joven delantero chileno fue marginado del equipo por sobrepeso, por lo que tuvo que ponerse a punto físicamente para volver a sumar minutos en la Liga Premier de Rusia.

Y tras superar los problemas físicos y participar en los últimos cinco partidos ingresando desde el banco de suplentes, el formado en Colo Colo ya se puso un gran objetivo. Es que el atacante le mandó un recado al técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, al manifestar su deseo de ser nominado a la Roja.

"Es mi sueño estar ahí. No es por nada, pero yo soy un jugador habilidoso. Entonces, siento que algo podría hacer en la Selección. O por lo menos intentar algo...", reconoció en entrevista con AS Chile.

“Voy a seguir trabajando para poder estar en la Selección. Estoy motivado y a la vez tranquilo, porque si uno hace las cosas bien y demuestra esto en la cancha, la oportunidad va a llegar sí o sí", añadió.

Además, agregó: "Yo siempre soy atrevido y me la juego en el uno contra uno, sea quien sea el rival. Soy muy encarador, me meto hacia adentro y puedo dar paredes, centros y todo. Tengo mucha personalidad y eso siempre me ha jugado a favor, porque me considero un jugador hábil. La verdad es que estoy con toda la confianza del mundo".

Sobre su presente en el Orenburg y se: "Estoy contento, entrenando bien y haciendo las cosas para poder estar en la Selección, que es lo que más quiero. Aunque en Colo Colo entrenaba bien, siento que acá le he tomado el peso a lo que es ser jugador profesional. Hay que serlo las 24 horas del día y en toda la carrera. Ahora, por ejemplo, volví de Chile con sobrepeso y eso hay que decirlo, porque uno tiene que contar las buenas y las malas...".

"Ahora estoy poniéndome en el peso ideal, yendo al gimnasio, y me he sentido súper cómodo con esta vida. Estoy tratando de ser profesional, porque puedo dar mucho más. Y quién sabe si el día de mañana puedo estar representando al país, que es uno de mis sueños", complementó.

Por último, Thompson descartó la opción de jugar por la selección de Ecuador, pese a que su madre nació en ese país: "Chile sí o sí. Descartado Ecuador, Chile por ley".

